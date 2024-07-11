Pierre van Hooijdonk'tan Felix Zwayer'e sert eleştiri!

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, İngiltere maçının hakemi Felix Zwayer'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:34
Pierre van Hooijdonk'tan Felix Zwayer'e sert eleştiri!
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Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, İngiltere ile EURO 2024 yarı finalinde oynadıkları maçı değerlendirdi.

Van Hooijdonk, açıklamalarında karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer'e tepki gösterdi.

'FELIX ZWAYER'İ UNUTMAYIN'

Hollandalı eski yıldız, "Felix Zwayer'i unutmayın. İlk yarıdaki penaltı ve ikinci yarıdaki birçok pozisyon... Bunlar maçın sonucunu belirledi." ifadelerini kullandı.


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