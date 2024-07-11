Gareth Southgate'ten Hollanda maçı açıklaması!

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Hollanda karşılaşmasının ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:20
Gareth Southgate'ten Hollanda maçı açıklaması!
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İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Hollanda karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Southgate, "Çok iyi oynadık. Oyuncularımız çok iyi kararlar verdi. Maçın sonu takım için özel ve verdiklerinin bir ödülü oldu." ifadelerini kullandı.

'TÜM TAKIM OYUNA GİRMEYE HAZIR'

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Southgate, "En önemli şey tüm takımın oyuna girmeye hazır olmasıydı. Biraz baskı hissetmeye başladığımızı hissettik ve Harry Kane bir darbe aldı. Ollie Watkins iyi pres ve arkaya koşular yapabiliyor. Bunu denemek için iyi bir an olduğunu düşündük. Ollie'nin bu fırsatı yakalamasından ve değerlendirmesinden dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.


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