Pierre van Hooijdonk'tan itiraf! 'Türkiye gibilere yetmez'
Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Hollanda - Türkiye karşılaşmasının ardından konuştu. van Hooijdonk, 'Romanya'ya karşı belki böyle olabilir ama Türkiye gibi daha iyi takımlara karşı yetmez' dedi.
Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye karşılaşmasının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Pierre van Hooijdonk maçla ilgili, "Hollanda, harika bir ikinci yarı oynadı. Türkiye, ilk yarıda baskı kurdu. Büyük şanslar yakalayamadılar ama daha iyiydiler.'' dedi.
Sözlerine devam eden Hooijdonk, ''Gakpo ve Memphis, Weghorst'un girişiyle birlikte daha iyi oynamaya başladılar. Xavi Simons ve Memphis'in iyi bir forvet kombinasyonu olduğuna inanmıyorum. Birbirlerini tamamlayıcı değiller. Romanya'ya karşı belki böyle olabilir ama Türkiye gibi daha iyi takımlara karşı yetmez.'' ifadelerini kullandı.
Pierre van Hooijdonk sözlerini şöyle noktaladı: ''Weghorst sahaya girdiğinde Hollanda daha iyi oynadı. Gakpo ile iyi bir ikili oldular."
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