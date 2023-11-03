Karşıyaka 29. kez Ata’dan Ana’ya koşuyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:18

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:18

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu” 29. kez start alacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen koşu, 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Anayasa Meydanı’nda başlayacak 4 kilometrelik koşuda; sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi takip edilerek Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşılacak.

4 KİLOMETRELİK YARIŞ

Koşuya katılmak isteyenler 6 Kasım’dan itibaren organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kulüplü ve ferdi lisanslı sporcuların yanı sıra 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan yarış, erkeklerde ve kadınlarda 14 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak koşunun bitiminde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Kategorilerde ilk üçe giren sporculara kupa, yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara da anı madalyası verilecek.

KARŞIYAKA’YA YAKIŞACAK

Geçtiğimiz yıl rekor katılımla gerçekleşen yarışın bu sene de yoğun ilgi göreceğine inandığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının bulunduğu Karşıyaka’mızda yine bir gurur günü yaşayacağız. Spora büyük önem veren Atatürk ve O’nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım’ı, spor kenti Karşıyaka’ya yakışır bir şekilde anacağız. Herkesi bu gurur ve heyecana ortak olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.