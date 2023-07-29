Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 23:01
Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada Hakan Sayılı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Darüşşafaka Lassa'da forma giyen uzun forvet ligde 2,94 sayı ve 1,74 ribaunt ortalamaları yakaladı.


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