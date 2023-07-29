Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer ettiğini açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada Hakan Sayılı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezon Darüşşafaka Lassa'da forma giyen uzun forvet ligde 2,94 sayı ve 1,74 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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