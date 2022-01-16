Pınar Karşıyaka, Tenerife maçı öncesi güç kaybetti
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, 18 Ocak'ta Lenovo Tenerife ile oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In mücadelesi öncesi 2 oyuncusundan yoksun kaldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazandıktan sonra Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda normal süresi 83-83 mücadelede uzatmada 104-99 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ilk 4 yarışında yara alırken, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Lenovo Tenerife'yle oynayacağı kritik rövanş öncesi 2 oyuncusunu da kaybetti.
İspanya deplasmanı dönüşü İstanbul'da ilk yarıyı 10 sayı farkla yenik kapatmasına rağmen son anlarda bulduğu 4 sayılık üstünlüğü koruyamayan Pınar Karşıyaka, ligde son 5 maçta 3'üncü yenilgisini aldı. Semih Erden ve Roll'un uzun süredir sakat olduğu Karşıyaka'da mağlubiyetin yanında Tenerife'yle 18 Ocak'ta oynanacak maç öncesi pivot Tyus ilk periyotta, guard Taylor üçüncü periyotta sakatlanıp mücadeleye devam edemedi.
UFUK SARICA UMUTLU
Antrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından, "Uzun bir seyahatten geldik. Açıkçası ben kendi oyuncularım için özellikle Tenerife gibi 14-15 saat süren bir deplasmandan sonra bu mücadeleyi göstermelerini değerli buluyorum. Taylor ve Tyus'un sakatlanmaları, zaten var olan sakat oyuncularımız arasına eklenmelerini göz önüne alınca bu kadar kısıtlı bir kadroyla bu kadar iyi mücadele veren bütün oyuncularımı kutluyorum. Çok yüzdeli bir maç oldu. Zaten ancak uzatmalarda Bahçeşehir daha iyi isabet buldu. Biz elimizden geleni yaptık ancak zaten 2 aydır takımla olmayan oyuncularımız var. Aklımızın bir köşesi de salı günü oynanacak olan maçta. Umuyorum sakatlarımız iyileşir ve turu perşembe gününe uzatırız" açıklamasını yaptı.
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