Pınar Karşıyaka nefes kesen mücadelede TOFAŞ'ı mağlup etti
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12.haftasında büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı deplasmanda 71-69 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'inci haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda TOFAŞ’ı 71-69 mağlup etti.
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Zubcic 9, Berk Uğurlu 11, Cruz 16, Cook 2, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan, Shepherd 12, Berke Büyüktuncel 2, Yiğit Arslan, Simmons 13
PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 8, Mahir Ağva 3, Taylor 14, Baye 7, Colson 10, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz 11, Tyus 8
1'İNCİ PERİYOT: 22-17
İLK YARI: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-53
5 FAULLE ÇIKAN: 39.19 Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)
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