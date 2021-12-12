Pınar Karşıyaka nefes kesen mücadelede TOFAŞ'ı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12.haftasında büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı deplasmanda 71-69 mağlup etti.

DHA
12 Aralık 2021 Pazar, 22:45
Pınar Karşıyaka nefes kesen mücadelede TOFAŞ'ı mağlup etti
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'inci haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda TOFAŞ’ı 71-69 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Zubcic 9, Berk Uğurlu 11, Cruz 16, Cook 2, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan, Shepherd 12, Berke Büyüktuncel 2, Yiğit Arslan, Simmons 13

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 8, Mahir Ağva 3, Taylor 14, Baye 7, Colson 10, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz 11, Tyus 8

1'İNCİ PERİYOT: 22-17

İLK YARI: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-53

5 FAULLE ÇIKAN: 39.19 Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)



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