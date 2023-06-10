Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final serisinin 4. maçında kendi evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:13
Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde 2-1 önde bulunan Pınar Karşıyaka, dördüncü maçta Türk Telekom ile İzmir'de karşılaşacak.

PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan Pınar Karşıyaka, İzmir'e taşınan seride dün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti.

Yeşil-kırmızılı ekip, maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Türk Telekom'un galibiyeti halinde finale yükselecek ekip 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da belli olacak.

DÖRDÜNCÜ FİNALE 1 GALİBİYET KALDI

Ligde play-off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 sezonunda sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.

İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.


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