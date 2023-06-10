Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final serisinin 4. maçında kendi evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde 2-1 önde bulunan Pınar Karşıyaka, dördüncü maçta Türk Telekom ile İzmir'de karşılaşacak.
PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra ikinci müsabakayı kazanan Pınar Karşıyaka, İzmir'e taşınan seride dün de rakibini yenerek 2-1 öne geçti.
Yeşil-kırmızılı ekip, maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Türk Telekom'un galibiyeti halinde finale yükselecek ekip 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da belli olacak.
DÖRDÜNCÜ FİNALE 1 GALİBİYET KALDI
Ligde play-off'ta 3 finalinden 2'sini kazanan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 sezonunda sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.
İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
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