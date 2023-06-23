Pınar Karşıyaka'da prim krizi yaşanıyor

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:12

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra final oynayan Pınar Karşıyaka'ya eski yöneticilerin kampanya başlatarak topladığı özel prim ortada kaldı.

Eski Başkan ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace ile Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğünde toplanan 1.3 milyon TL'lik final ödülü, yönetim onayına takıldı.

Camiadan 30'un üzerinde eski yöneticinin katkılarıyla toplanarak, yeşil-kırmızılı takım ve takım çalışanlarının hesaplarına pay edilerek yatırılması planlanan final ödülü için Başkan Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu onayı almaları gerektiğini bildirdi.

ONAY BEKLİYOR

Takım dağılıp araya bayram tatili girmeden primi dağıtmak isteyen eski yöneticiler, yönetim kurulunun toplanıp ödül için onay vermesini beklemeye başladı.

Yönetimin bayram tatili sonrası toplanması bekleniyor. Son aylarda kongre tartışmalarının bitmediği İzmir'in köklü kulübünde kendilerini, "Karşıyaka Sevdalıları" olarak adlandıran eski yöneticiler, Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisinde şampiyon olması durumunda topladıkları minimum 4 milyon TL'lik primi oyunculara vereceklerini açıklamıştı.

Grup, Anadolu Efes karşısındaki final serisinde şampiyonluk kupasının kazanılmamasına rağmen İzmirlilere yaşatılan onur ve gurur için basketbolculara 1.3 milyon TL prim ödeme kararı almıştı.