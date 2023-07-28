Pınar Karşıyakalı Erick McCollum emeklilik planını açıkladı!

Pınar Karşıyaka’nın 35 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Erick McCollum, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı bir taraftara, “Uygun şartlar oluşursa Pınar Karşıyaka’da emekli olmak istiyorum” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:34
Pınar Karşıyakalı Erick McCollum emeklilik planını açıkladı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın yıldız basketbolcusu Erick McCollum, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruya samimi bir cevap verdi.

Bir taraftar Erick McCollum’a, “Yeni sezon senin Karşıyaka’daki son sezonun mu? Basketbolu bırakacak mısın yoksa birkaç yıl daha burada kalma planın var mı?” diye soru yöneltti.

Erick McCollum

"KARŞIYAKA'DA EMEKLİ OLMAYI İSTERDİM"

Bu soruya sessiz kalmayan 35 yaşındaki ABD’li basketbolcu da, “Beni bu sezona benzer şartlarda takımda isterlerse burada kalacağım. Koçları, şehri seviyorum. Ailem de burada olmaktan dolayı mutlu ve ben aç gözlü biri değilim. Beni istemezlerse veya şartları değiştirmeye çalışırlarsa o zaman benim için farklı bir hikaye başlayabilir. Ama her şey ideal olursa Karşıyaka’da 3 yıl veya daha fazla süre sonra emekli olmayı isterdim” diye cevap verdi.

Öte yandan Erick McCollum, geçen ay Pınar Karşıyaka ile sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.


Erick McCollum pınar karşıyaka emeklilik

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