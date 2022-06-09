Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'ya Gran Canaria talip oldu
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'ya, İspanya'dan Gran Canaria talip oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla olan 3 yıllık sözleşmesi bitip yeni kontrat imzalamayı bekleyen Antrenör Ufuk Sarıca'ya İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Gran Canaria'nın talip olduğu iddia edildi.
İspanyol temsilcisinin tecrübeli çalıştırıcıya ilk tercih olarak teklif götürdüğü ancak sezon içinde Karşıyaka'yla prensipte yeniden anlaşıp resmi imza atmaya hazırlanan Sarıca'nın kulübüyle yeni sezon planları yaptığı yanıtını verip, teklifi kabul etmesinin zor olduğunu bildirdiği öğrenildi.
Karşıyaka'ya daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazandırıp Euroleague'e taşıyan, 3 yıl önce yeşil-kırmızılılara dönen Sarıca, kulübe Avrupa'da 2013'te FIBA Eurochallenge, 2021'de ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı.
Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka, daha önce 2015 yılında ULEB Eurocup'ta Gran Canaria'ya rakip olmuştu. Yeşil-kırmızılılar bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yine Kanarya Adaları temsilcisi Tenerife'yle Play-In oynadı.
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