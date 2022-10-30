Pınar Karşıyaka'nın rakibi Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu beşinci hafta maçında Pınar Karşıyaka’yı konuk ediyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 3 galibiyetle başladıktan sonra geçen hafta evinde Tofaş'a mağlup olmaktan kurtulamayan Pınar Karşıyaka, 31 Ekim Pazartesi günü (yarın) zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.
Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon yenilediği kadrosuyla maratona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, ligde 4'te 4 yaparken, Euroleague'de de oynadığı 5 maçı da kazanıp zirveye çıktı.
İki ekibin sezon öncesi Pınar Cup 2022'de oynadığı maçı sarı-lacivertliler 98-87 kazanmıştı.
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