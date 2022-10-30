Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü, yeni yapılacak havalimanı için yetkili kurumlarca Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne ait bir kamulaştırma kararının alınmadığı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 08:58
Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmasıyla ilgili karar olmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılması konusunun gündeme geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamuoyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur."


trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri tesis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler