Pique'den futbolu değiştirecek öneri: 'Puan verilmesin'

Gerard Pique, katıldığı bir yayında golsüz eşitlikle biten maçlar için çarpıcı bir öneride bulundu.

Pique'den futbolu değiştirecek öneri: 'Puan verilmesin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:46

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın formasını uzun yıllar giyen Gerard Pique, Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın podcast programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Pique'nin 0-0 sona eren maçlar için yaptığı öneri dikkat çekti.

Pique açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Bir futbol stada gidip 300 Euro'ya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.

Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı.

Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar."


Etiketler: #gerard pique #futbol #beraberlik

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