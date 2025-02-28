Pique'den futbolu değiştirecek öneri: 'Puan verilmesin'
Gerard Pique, katıldığı bir yayında golsüz eşitlikle biten maçlar için çarpıcı bir öneride bulundu.
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın formasını uzun yıllar giyen Gerard Pique, Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın podcast programına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Pique'nin 0-0 sona eren maçlar için yaptığı öneri dikkat çekti.
Pique açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"Bir futbol stada gidip 300 Euro'ya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı.
Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar."
Etiketler: #gerard pique #futbol #beraberlik
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