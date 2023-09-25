Shakira'dan Pique'ye yeni gönderme: Kovduğu bakıcıya destek!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:19

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:19

Ünlü şarkıcı Shakira, müzik kariyerine bir yenilik daha ekledi ve son şarkısı "El Jefe"nin klibinde büyük bir sürprize imza attı. Bu yeni klip, Shakira'nın aynı zamanda eski sevgilisi Gerard Pique'nin kovduğu dadıya destek mesajı verdiği bir platform haline geldi.

Shakira'nın yeni şarkısı "El Jefe," Meksikalı grup Fuerza Regida ile İspanyolca seslendirilen bir parça ve müziği kadar klibiyle de dikkat çekiyor. Klipte, Shakira'nın Pique ile olan ilişkisinden dünyaya gelen iki oğlunun bakımında yardımcı olan Lili Melgar'a özel bir yer ayrıldı. Gerard Pique'nin, kendisi hakkında ihanet iddialarını Shakira'ya ilettiği ve bu nedenle dadıyı kovduğu konuşuluyordu.

SHAKIRA BAKICININ YANINDA

Klipte, Lili Melgar'ın sürpriz bir görüntüsünün yanı sıra, şarkının sözlerinde Shakira'nın "Lili Melgar, bu şarkı sana gelsin, sana tazminat ödemediler" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Bu sözler, Gerard Pique'nin dadıyı tazminatsız olarak kovduğu iddialarını doğruluyor gibi görünüyor.

Shakira ve Gerard Pique'nin ayrılığı, 2022 Haziran'ında resmiyet kazandı, ancak ayrılığın nedeni hala net değil. İkili, ilişkileri boyunca birçok söylentiye maruz kaldı, ancak nedenlerini açıklamaktan kaçındılar. Ancak Shakira, sosyal medya ve müzik aracılığıyla eski sevgilisine bazı iğneleyici göndermelerde bulundu.

YENİLMİŞ ÇİLEK REÇELİNDEN İHANETİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI!

Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılığı, aldatma iddialarıyla çalkalanmıştı. Bu aldatma skandalının ortaya çıkmasının ilginç bir hikayesi var. Gerard Pique'nin, Shakira'nın bulunmadığı bir online toplantıya katıldığı sırada, arka planda beliren bir başka kadın, ilişkideki sorunları tüm dünyaya açıkça gösterdi. Başka bir iddiaya göre ise Gerard Pique'nin ihanetini ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş çilek reçeli oldu. Shakira, bu aldatılma olayının onun için büyük bir yıkım olduğunu itiraf etti.

MESAJ GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

Shakira'nın yeni klibi, eski ilişkisine bir gönderme olarak değerlendirilebilir ve müziğindeki güçlü mesajlarına bir yenisini ekliyor. Bu klibin hem müzik dünyasında hem de ilişki dinamiklerinde yankı uyandırması bekleniyor. Shakira'nın ve Gerard Pique'nin gelecekteki adımları ise merak konusu olmaya devam ediyor.