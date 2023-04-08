Pirlo'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem açıklaması!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:50

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:50

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 10 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarada bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Pirlo, "Fenerbahçe gibi çok önemli bir takıma karşı maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynadığımız için avantajlıyız. Onlar biraz zor bir periyottan geçiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Yüzde 100'ümüzle oynayağız. Biz iyi bir dönemimizdeyiz. Çıkıp elimizden geleni yapacağız." dedi.

HAKEM SORUSUNA CEVAP

Hakemler tartışmalarıyla ilgili gelen soru üzerine İtalyan teknik direktör, "Kendi maçımızı oynayacağız. Bu tip büyük ve güzel maçların ana konusu hakemler değildir. Ben böyle düşünüyorum. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Aslında sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün liglerde hakem konuşuluyor. Biraz mazerete de dönebiliyor kaybeden takım için. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eminim ki hakemler de öyledir. Tabii ki biraz daha az hata yapılmalı. Bilinçli davranılmalı. Dünyanın her yerinde hakem konuşmaları oluyor. Hakemlerin de en az hatayla maçları yönetmesi, bizim de böyle bir mazeret bulmamamız gerekiyor" cevabını verdi.

"FENERBAHÇELİLER KIZGINDIR ŞİMDİ"

Fenerbahçe'nin 4-2 yenildiği Beşiktaş maçının, pazartesi günü oynanacak maç üzerindeki etkisiyle ilgili gelen soruya Pirlo, "Fenerbahçeli oyuncular tabii ki derbi maçta aldıkları kötü sonuçtan ötürü kızgındırlar. Onun için bize karşı yüzde 100'lerini vereceklerdir. Çok kolay geçmeyecek her iki taraf için de. Şampiyonluk için savaşıyorlar. Biz de kendi işimize bakıyoruz, hedeflerimiz var. Galibiyet için sahaya çıkacağız" sözleriyle cevap verdi.