Play-off oynamaya hak kazanmıştık... A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor!

20.11.2025 09:27:00
A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası yolunda play-offtaki rakibi belli oluyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.

SON 4 TAKIM MART AYINDA BELLİ OLACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

