İspanya maçı öncesi... A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok!

17.11.2025 13:18:00
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. İsmail Yüksek ise kart cezası nedeniyle kamptan ayrıldı. Aday kadroya Galatasaray'dan Ahmed Kutucu dahil edildi.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir ile birlikte Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. İsmail Yüksek ise cezası nedeniyle kamptan ayrıldı.

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım'a davet edildi.

Milli Takım'da daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartılmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda, bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık, Aral Şimşir'in ise alt adalesindeki sakatlık nedeniyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde, İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuz da aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Ayrıca, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi ve kampa katıldı."

İlgili Konular: #İspanya #sakatlık #A Milli Takım

