Play-off turunda açılışı Anadolu Efes yaptı!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 23:04
Play-off turunda açılışı Anadolu Efes yaptı!
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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış

1. Periyot: 22-17

Devre: 43-30

3. Periyot: 65-43


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