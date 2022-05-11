Play-off turunda açılışı Anadolu Efes yaptı!
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti.
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2
Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış
1. Periyot: 22-17
Devre: 43-30
3. Periyot: 65-43
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'