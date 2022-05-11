Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk kupasını İstanbul'da alacak
Süper Lig'de şampiyonluğunu 3 hafta kala ilan eden Trabzonspor'un kupayı ne zaman kaldıracağı belli oldu. Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını, Altay maçında İstanbul'daki taraftarlarıyla kaldıracak.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak Altay maçının ardından taraftarlarla buluşacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altay maçı biletlerinin perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtildi.
TARAFTARI SELAMLAYACAK
Açıklamada, 15 Mayıs'ta 16.00'da oynanacak karşılaşmanın sonunda, futbolcuların şampiyonluk kupası ile birlikte tribünleri dolduran taraftarları selamlayacağı vurgulandı.
Bordo-mavili kulüp, batı VIP biletlerini 4 bin lira, batı alt ve orta tribün biletlerini 1500 lira, batı üst tribün biletlerini 1250 lira, doğu alt ve üst tribün biletleri bin lira, güney ve kuzey tribün biletlerini ise 500 liradan satışa çıkardı.
Passolig gişelerinin, Passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletlerin Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği, bilet kalması durumunda da son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirileceği kaydedildi.
Bilet gişelerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'