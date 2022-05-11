Kupada ikinci finalist Sivasspor!
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, skor avantajıyla finale yükselerek Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.
Alanya'da oynanan ve Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşında Sivasspor, Alanyaspor'u Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladı.
Maça baskılı başlayan Sivasspor, 4. dakikada Kayode ile golü buldu. Ancak pozisyonun ardından yapılan VAR incelemesinin ardından Kayode'nin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarıda her iki takımda tehlikeli pozisyonlar üretse de mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalandı.
SİVASSPOR TOPLAM SKORDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
İkinci 45 dakikaya iki takım da aynı 11'lerle başladı. Maçın son bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken 78. dakikada Alanyaspor, skordaki dengeyi bozdu.
Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ortasında Diedhiou, düzgün bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Son dakikalara Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken Sivasspor'da Hakan Arslan, 86. dakikada eşitliği sağladı.
Maçın sonuna 8 dakikalık uzatma eklendi. Uzatma dakikalarında başka gol olmazken mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, skor avantajıyla finale yükselerek Kayserispor'un rakibi oldu.
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