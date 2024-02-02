Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: '10 yıldır yatırım yapıyorlar ancak...'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:59

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:59

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Podolski'nin açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, yakın geçmişte çok iyi işler yaptı. Önemli isimleri getirdi ve transfer ettiği oyuncuları satabildi. Genelde Türkiye’de yaşı büyük oyunculara büyük paralar verilir ve 1-2 yıl sonra her şey biter. Galatasaray, bu açıdan iyi bir yolda."

"FENERBAHÇE HALA LİGİ KAZANMADI"

"Boey, Bayern Münih’e 30 milyon Euro’ya gitti. Onu, sadece 1 milyon Euro’ya yakın bir paraya almışlardı. Boey’den sonra yüksek rakamlara satılabilecek isim, Kerem Aktürkoğlu olur. Statları hep dolu. Şampiyonlar Ligi’nde yer alıp, iyi oynadılar. Bu çok önemli. Çünkü Türk futbolunda her şey çok hızlı değişiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, şampiyon olduktan sonra puan tablosunda oldukça geride kalmışlardı. Türkiye’de şampiyon olmak zor ama bu başarı sonrasındaki düşüşün nedenlerini anlayamıyorum. O yüzden Galatasaray’daki işleyişi ve oynadıkları futbolu beğeniyorum. Fenerbahçe ise yaklaşık 10 yıldır yatırım yapıyor, deniyor. Ancak şu ana kadar hala ligi kazanamadılar."

"GALATASARAY, FENERBAHÇE'DEN AKILLI YÖNETİLİYOR"

"Fenerbahçe, Galatasaray’la çekişmeli bir şampiyonluk yarışı içerisinde. Kimin daha çok puan toplayacağını göreceğiz. Aslan, burada karar verici olacaktır. Galatasaray’ın son birkaç yıldaki stratejisine baktığınızda, Fenerbahçe’ye göre çok daha akıllıca yönetiliyor, panik havası yok ve daha sakin bir ortam var. Yönetim anlamında daha iyiler, iyi oyuncular getiriyorlar ve bunu yaparken kupalar kazanıyorlar. Dışarıdan bakan biri olarak, son döneme Fenerbahçe’ye göre daha fazla büyüyorlar ve bu şekilde devam etmeliler."

"AVRUPA'DA ELBETTE FAVORİ"

Galatasaray’ın Avrupa’daki performansı için yorumun?

"Şampiyonlar Ligi performansı, hem onlar hem de Türk futbolu adına çok iyiydi. Dünya basınında birçok haber yapıldı. Önemli bir reklam oldu. Artık Avrupa Ligi’ndeler ve orada güçlü takımlar var. Kupa 1’de dikkat çekici bir performansları vardı ama artık iki ayaklı maçlar oynayacaklar. Her şey olabilir. Normal şartlarda elbette Galatasaray, favoriler arasında."

"ICARDI BENİ ŞAŞIRTMADI"

Icardi’nin, Galatasaray’daki etkisi seni şaşırttı mı?

"Şaşırmadım. Icardi, daha ilk haftadan kulüple ve camiayla çok iyi bir iletişim yakaladı. İyi bir kadroya geldi. Büyük bir etki yarattı, formaları satılıyor ve gollerini atıyor. Bu etki taraftarlar, kulüp ve şehir için harika. Icardi, taraftarın gücüne saha dışında da sahip. Galatasaray büyük bir takım ve bunu anlayan oyuncuların gelmesi her zaman önemlidir. Icardi’nin yanı sıra Zaha, Ziyech ve Sanchez gibi akıllı futbolcuların da takıma katılması, kulüp adına sevindirici."

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

EURO 2024, Türkiye’nin şansını nasıl görüyorsun?

"Türkiye, kağıt üzerinde favoriler arasında değil. Ancak turnuvada önemli işler başarabilirler. Gruptan çıkma şansları yüksek. Almanya’da çok sayıda Türk’ün yaşaması, çok büyük bir avantaj. Türk futbolu ise genel anlamda iyi bir yolda. Ancak ben yine de Türk futbolunun, potansiyelinin yüzde 100’ünü kullanamadığını düşünüyorum."

"ARDA'NIN OYNAMASI LAZIM"

“Herkes, zaten Arda Güler’in harika bir yetenek olduğunu kabul ediyor. Real Madrid adımının iyi olup olmadığını ilerleyen dönemde göreceğiz. Belki de Real’e gidişi çok hızlı oldu. Önümüzdeki aylarda ilk 11’in değişmez ismi olmayacak. Fenerbahçe’den gelip, Real Madrid’de yer bulmak kolay değil. Fenerbahçe elbette büyük ama Real Madrid farklı bir seviye. Böyle bir kulüpte, ‘Ona süre vermeliyiz. Yardım etmeliyiz’ gibi cümlelere zaman yok. Sonuçta tüm kupaları kazanmak için oynuyorlar.”

"KİRALANMASI İYİ OLABİLİR"

"Genç yaşta olduğunuzda oynamak ve süre almak en önemlisi. Bugün için baktığımızda Arda’nın Real’e gidişi, iyi yönde değil gibi duruyor. Örneğin Bayern Münih’ten Musiala, genç yaşta her maçta sahada; büyüyor, öğreniyor, hata yapıyor... Sürekli yedek kulübesinde olduğunuzda motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Arda, sakatlıklar yaşadı ve sezonun ilk yarısında hiç oynamadı. Başka bir takıma kiralanması da, bu süreçte mantıklı olabilir. Toni Kroos’u hatırlayın; 19 yaşında Leverkusen’e kiralanmıştı ve sonra çok güçlü bir şekilde Bayern Münih’e dönmüştü."