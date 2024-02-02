Sağ bek bilmecesi sürüyor: Aurier'den Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:42

Galatasaray, sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı Serge Aurier'de mutlu sona ulaşamadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Ancak, Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı. Assignon da İngiliz ekibi Burnley'e transfer oldu.