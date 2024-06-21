Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:15
Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Michal Probierz yönetimindeki Polonya, Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Polonya, EURO 2024'ün ilk maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Avusturya ise Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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