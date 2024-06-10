Polonya maçı öncesi Vincenzo Montella'dan kadroya sürpriz ekleme!

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda genç oyuncu Yasin Özcan kadroya dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:39
Polonya maçı öncesi Vincenzo Montella'dan kadroya sürpriz ekleme!
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Polonya ile hazırlık maçı yapacak A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir gelişme yaşandı.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova’daki kampına katıldı.

Yasin Özcan

POLONYA'DA ÖZEL MAÇ

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya – Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.

Polonya - Türkiye dostluk maçı ise pazartesi günü TSİ 21:45'te başlayacak.


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