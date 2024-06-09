A Milli Futbol Takımı, PGE Narodowy Stadı'nda yürüyüş yaptı
A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Polonya ile yapacağı hazırlık maçının oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Poznan'da yapan milliler, uçakla başkent Varşova'ya geldi ve ardından PGE Narodowy Stadyumu'na geçti.
Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
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