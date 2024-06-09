A Milli Futbol Takımı, PGE Narodowy Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Polonya ile yapacağı hazırlık maçının oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 22:01
A Milli Futbol Takımı, PGE Narodowy Stadı'nda yürüyüş yaptı
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Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Poznan'da yapan milliler, uçakla başkent Varşova'ya geldi ve ardından PGE Narodowy Stadyumu'na geçti.

Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.


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