Polonya'nın ardından İsveç'ten de Rusya'ya ret!
Polonya'nın ardından İsveç de Rusya ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından, ülkeye tepkiler artıyor. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.
Polonyalı golcü Robert Lewandowski de kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." yorumunu yaptı.
Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.
İSVEÇ DE RUSYA'YLA MAÇ YAPMAK İSTEMİYOR
İsveç de olası bir eşleşmede Rusya ile oynamak istemediklerini duyurdu. İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli Takım nerede olursa olsun Rusya ile maç yapmayacak" denildi.
İsveç Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ni (FIFA) uyararak Rusya ile Mart ayında oynanması planlanan eleme maçlarının iptal edilmesini istedi.
SvFF´s besked: Herrlandslaget kommer inte att spela mot Ryssland – oavsett var matchen spelas.— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2022
Förbundsstyrelsen uppmanar samtidigt FIFA att ställa in de play off-matcher i mars där Ryssland deltar.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Polonya, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçına çıkmayacak
- CANLI ANLATIM: Demir Grup Sivasspor 1-1 Beşiktaş
- Alper Pirşen'den olay açıklama: Trabzonspor, Arda Güler için teklifte bulundu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'ye döneceklere 'sabit ücret'le bilet
- Brezilyalı 3 futbolcu Ukrayna'dan kaçmayı başardı!
- Pentagon: Rus askerlerinin yarısı şu anda Ukrayna'da
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Galatasaray'ın Rizespor kadrosunda 4 eksik!
- Polonya'nın ardından İsveç'ten de Rusya'ya ret!
- Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler hariç kapatıldı
- CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi