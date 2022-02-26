Polonya'nın ardından İsveç'ten de Rusya'ya ret!

26 Şubat 2022 Cumartesi, 19:40

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından, ülkeye tepkiler artıyor. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Polonyalı golcü Robert Lewandowski de kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." yorumunu yaptı.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

İSVEÇ DE RUSYA'YLA MAÇ YAPMAK İSTEMİYOR

İsveç de olası bir eşleşmede Rusya ile oynamak istemediklerini duyurdu. İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli Takım nerede olursa olsun Rusya ile maç yapmayacak" denildi.

İsveç Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ni (FIFA) uyararak Rusya ile Mart ayında oynanması planlanan eleme maçlarının iptal edilmesini istedi.