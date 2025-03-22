Polonya'ya galibiyeti Lewandowski getirdi!
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya, sahasında Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk hafta maçında Polonya, sahasında Litvanya ile karşılaştı. Polonya, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Polonya'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Robert Lewandowski attı.
Polonya'da Kasımpaşa'dan Kamil Piatkowski 77, Sebastian Szymanski ve Przemyslaw Franskowski 90 dakika süre aldı. Polonya'da Krzysztof Piatek ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Polonya, gruplara 3 puanla başladı. Litvanya, ilk hafta puan alamadı.
Polonya, gruptaki bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Litvanya, Finlandiya'yı ağırlayacak.
Etiketler: #2026 Dünya Kupası #robert lewandowski #polonya #litvanya
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