Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş'ın orta saha transferinde pürüz!

David Jurasek ile sözleşme imzalayan, Tammy Abraham ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta hedef bölgelerden biri de orta saha. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Hidemasa Morita olmuştu.

Öte yandan Portekiz basını, Hidemasa Morita için Beşiktaş'a kötü haberi verdi. A Bola'nın geçtiği habere göre Japon orta saha, Türkiye'ye gelmeyi reddetti.

SPORTING'İN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Haberde Morita'nın hedefinin 5 büyük lig olduğu vurgulandı. Sporting ile sözleşmesinin son yılına giren ve kontratını yenilemeyeceğini açıklayan Morita için Portekiz ekibinin 10 milyon Euro istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 2021 dakika sahada kalan Hidemasa Morita, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.



