Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe'nin Jorge Jesus planı belli oldu

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:50

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Önceki günlerde Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro Jesus İstanbul'a gelmiş ve yönetimin Jesus ailesiyle yeni sözleşme için görüşme yapacağı öne sürülmüştü.

DÜNYA KUPASI ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

Daha önce başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat önereceği ifade edilmişti. Sezon başında Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jesus, 'devam' için lig sonunu işaret ediyordu.