Portekiz basınından dikkat çeken iddia: Trabzonspor'dan genç yıldıza rekor teklif

Trabzonspor transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekibin, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

TRABZONSPOR'DAN REKOR TEKLİF

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Prestianni'ye cazip bir maaş teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Benfica'ya da transfer için 20 milyon Euro önerdi.

Trabzonspor, bu teklifinin ardından Benfica ve oyuncu tarafından gelecek yanıta göre Prestianni transferinde yol haritasını belirleyecek.

Benfica, 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesi halinde Prestianni, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak.

Benfica'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Prestianni, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.