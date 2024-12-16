Portekiz basınından flaş iddia: Beşiktaş'tan Filipe Çelikkaya sürprizi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın son olarak Sporting B takımında teknik direktörlük yapan Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptığı iddia edildi.

Portekiz basınından flaş iddia: Beşiktaş'tan Filipe Çelikkaya sürprizi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:10

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. Siyah-beyazlı ekibin Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN FILIPE ÇELİKKAYA İDDİASI

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Beşiktaş, son olarak Sporting B takımında teknik direktörlük görevi üstlenen Filipe Çelikkaya'ya resmi teklif yaptı. Filipe Çelikkaya'ya hangi görev için teklif yapıldığı ise haber detayında yer almadı. 39 yaşındaki antrenör, haziran ayı sonunda Sporting B'den ayrılmıştı.

FILIPE ÇELİKKAYA KİMDİR?

Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Filipe Çelikkaya, teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Benfica U15 takımında başladı.

Filipe Çelikkaya daha sonra sırasıyla Al-Ahli, Almada, Sporting U19, Chaves, Vitoria, Shakhtar Donetsk ve Sporting B'de görev aldı.


Etiketler: #Filipe Çelikkaya #beşiktaş #serdar topraktepe

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