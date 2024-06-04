Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında sahasında Finlandiya Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alıyor.
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