Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında sahasında Finlandiya Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:34
Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alıyor.


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