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Portekiz-İspanya finalinde bir taraftar hayatını kaybetti!

Portekiz-İspanya finalinde bir taraftar hayatını kaybetti!

9.06.2025 10:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Portekiz-İspanya finalinde bir taraftar hayatını kaybetti!

Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İspanya'nın karşılaştığı finalde üzücü bir olay yaşandı. Finalde tribünden düşün bir taraftar hayatını kaybetti.

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği final 4 gole sahne oldu. Normal süresi 2-2 biten maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda İspanya'yı 5-3 mağlup eden Portekiz, tarihinin ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğunu ilan etti. Portekiz daha önce 2019'da kupayı kazanmıştı.

Portekiz ile İspanya'nın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi finalinde ise üzücü bir olay yaşandı.

Maçın uzatma bölümünde bir taraftar, tribünden basın için için ayrılan bölüme düştü. Tribünden düşen taraftara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 

Yapılan tüm müdahalelere rağmen tribünden düşen taraftarın kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente de maçın ardından taraftarın hayatını kaybettiği doğruladı.


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