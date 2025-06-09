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Alvaro Morata'dan veda sinyali: 'Eylül ayında burada olmamam mümkün'

Alvaro Morata'dan veda sinyali: 'Eylül ayında burada olmamam mümkün'

9.06.2025 09:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Alvaro Morata'dan veda sinyali: 'Eylül ayında burada olmamam mümkün'

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e kaybeden İspanya'da penaltı kaçıran Alvaro Morata, yenilgiden dolayı mutsuz olduklarını söyledi. Morata, milli takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Portekiz ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan ve şampiyonunun penaltı atışlarında belirlendiği finalde zafere bir kez daha Portekiz ulaştı.

Rakibini penaltılarda 5-3 yenen Portekiz, tarihindeki ikinci UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

İspanya'da penaltı atışından yararlanamayan Alvaro Morata, maçın ardından üzgün olduklarını belirtti.

Deneyimli forvet, maç sonunda Marca'ya yaptığı açıklamada, "Üzgünüm çünkü hepimiz harika bir iş çıkardık. Tüm takım arkadaşlarım için üzülüyorum ancak bu, futbolun ve hayatın bir parçası" dedi.

Morata, penaltıyı kullanmasını söyleyen İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'ye ilgili, "Her zamanki gibi ona teşekkür ediyorum. Buna iyi yanıt veremedim ve değiştiremem. Sahada ağlamadım, isteksiz değildim. Çocuklarım ve ailem tribündeydi ve geçen yıl olduğu gibi kazanmak zorundaydık, bugün zor bir dönemden geçmek zorundayız ancak insanların hayatta yaptığı bir şey varsa o da öğrenmektir" ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Lamine Yamal için ise Morata, "Takım ve Lamine harika bir performans gösterdi. Penaltı atışlarından sonra işler farklı görünüyor. Lamine'in İspanya için oynaması bizim için büyük bir şans" açıklamasında bulundu.

Milli takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu Morata şöyle yanıtladı:

"Hiçbir şey kesin değil ve birçok şeye bağlı. Şu anda sadece takım arkadaşlarımı ve bugün olanları düşünüyorum. Her şeyin sakin bir şekilde düşünülmesi gerekiyor ancak elbette eylül ayında burada olmamam da mümkün."


İlgili Konular: #İspanya #Portekiz #Alvaro Morata

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