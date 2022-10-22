Portekiz Ligi'nde Benfica, Porto'yu tek golle geçti!
Portekiz Ligi'nde Benfica, deplasmanda karşılaştığı Porto'yu 1-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi'nin 10. haftasındaki zirve mücadelesinde Benfica, deplasmanda Porto'ya konuk oldu.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.
PORTO'NUN SERİSİ SONA ERDİ
Maçın 27. dakikasında Eustaquio'nun kırmızı kartıyla Porto 10 kişi kalırken ilk yarı golsüz sona erdi. Zorlu mücadelede ikinci yarı kıyasıya mücadeleye sahne olurken 72. dakikada David Neres'in asistinde Rafa Silva maçın skorunu belirleyen isim oldu.
Benfica bu galibiyetle Porto'nun sahasında sürdürdüğü 36 maçlık namağlup serisini sonlandırdı. Portekiz Ligi'nde Benfica'ya evinde 1-0 yenilen Porto, sahasında en son Ekim 2020'de mağlup olmuştu.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Benfica, bu galibiyetiyle ligde 10'da 9 yaparak 28 puana yükseldi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Porto ise 22 puanla ikinci sırada kaldı.
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