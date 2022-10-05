Porto Leverkusen'i rahat geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, sahasında Leverkusen'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Porto ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan karşılaşmayı Porto, 2-0'lık skorla kazandı.
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Zaidu Sanusi ve 87. dakikada Galeno kaydetti.
Öte yandan Bayer Leverkusen Patrik Schick ile ilk yarının uzatma anlarında bir penaltıdan yararlanamadı.
Leverkusen, Jeremie Frimpong'un 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Karşılaşmada ayrıca iki takımın da birer golü VAR kontrollerinin ardından iptal edildi.
Bu sonucun ardından Porto, 3 puana yükseldi. Leverkusen 3 puana yükseldi.
Grubun 4. haftasında bu kez Bayer Leverkusen, sahasında Porto'yu ağırlayacak.
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