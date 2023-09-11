Portekiz, Lüksemburg'a gol oldu yağdı!
Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti.
EURO 2024 Elemeleri J Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Estadio Do Algarve Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 9-0 kazandı.
Cristiano Ronaldo'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Portekiz'in gollerini 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix kaydetti.
PORTEKİZ LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ
Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.
Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya'yı ağırlayacak. Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.
Grupta pazartesi günü oynanan diğer karşılaşmalar şu şekilde:
İzlanda 1-0 Bosna Hersek
Slovakya 3-0 Lihtenştayn
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