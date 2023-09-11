Hırvatistan deplasmanda tek golle güldü!
Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.
TÜRKİYE İLE PUANLARI EŞİTLEDİ
Bu sonuçla birlikte maç eksiği bulunan Hırvatistan, puanını 10'a yükselterek Türkiye ile eşitlendi. Ermenistan ise Galler (1 maçı eksik) ile birlikte 7 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.
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