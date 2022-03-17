Portekiz Milli Takımı, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı

17 Mart 2022 Perşembe, 16:36

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız bulunuyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.