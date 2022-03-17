Portekiz Milli Takımı, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı

2022 Dünya Kupası play-off turunda Türkiye A Milli Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosu belli oldu. Türkiye, Portekiz Milli Takımı ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 16:36
Portekiz Milli Takımı, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı
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Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız bulunuyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.



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