Portekiz Milli Takımı, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı
2022 Dünya Kupası play-off turunda Türkiye A Milli Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosu belli oldu. Türkiye, Portekiz Milli Takımı ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.
Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız bulunuyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.
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