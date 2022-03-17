Galatasaray yönetimi, Barcelona Başkanı Laporta’yı İstanbul Boğazı’nda gezdirdi

17 Mart 2022 Perşembe, 15:04

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona’yı konuk eden Galatasaray’da, Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, Barcelona Başkanı Joan Laporta’ya İstanbul turu attırdı.

Sözcü'nün haberine göre, gündüz saatlerinde bir eğlence mekanına davet edilen Laporta’ya, Galatasaraylı Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti.

LAPORTA’DAN LİSEYE ZİYARET

İstanbul Boğazı’nda tekneyle tur atan ekip ardından Galatasaray Lisesi’ni ziyaret etti. Barcelona’daki ilk maçta Galatasaray’ın tarihini merak eden Laporta’nın liseyi ziyaret etmek istediğini söyleyen Burak Elmas, “Kendisine Galatasaray’ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN KURULDUĞU SINIFI GEZDİ

Kulübün kuruluş hikayesinin başladığı sınıfı inceleyen Barcelona Başkanı Laporta, öğrencilerle kısa süreli sohbetler edip fotoğraf çektirdi. Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta’ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas’a plaket verdi. Laporta ve Burak Elmas, daha sonra Galatasaray Lisesi’nin karşısında bulunan Galatasaray Müzesi’ne geçti. İki başkan, müze turunun ardından Galatasaray Lisesi ve Boğaz manzarası eşliğinde Türk kahvesi içti.

“DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUM”

Galatasaray Lisesi ziyaretiyle ilgili konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, “Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp ‘Galatasaray bir kulüpten daha öte’ demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray’ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Duygusal anlar yaşıyorum” dedi.