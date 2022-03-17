Galatasaray taraftarından Barcelona oteline sürpriz
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, geceyi geçirdiği otelde rahat uyuyamadı. Galatasaraylı taraftarlar gece saatlerinde otelin önünde havai fişek patlatıp marşlar söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile bu akşam çeyrek finale çıkma maçında karşı karşıya gelecek.
Camp Nou'da 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş için dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Barcelona takımı, konakladığı otelde geceyi rahat geçiremedi. Gece saatlerinde Dolmabahçe'de bulunan otelin önüne giden Galatasaraylı taraftarlar, havai fişekler patlattı ve Barcelona aleyhinde tezahüratlar yaptı.
Galatasaray'ın bu akşam dolu tribünler önünde Barcelona'yı konuk etmesi bekleniyor. Pazartesi günü oynadığı Beşiktaş derbisinde Barça maçının provasını yapan sarı-kırmızılılar yaklaşık 45 bin taraftarı önünde mücadele etmişti.
52 bin 223 kapasiteli stadyumda güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılan alanlar dışındaki tüm koltuklar satışa çıkarıldığı anda tükendi. Taraftarların, sarı-kırmızılıların çeyrek finale yükselmesine tanıklık etmek için akın ettikleri mücadelede gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Tribünlerde 50 bini aşkın seyircinin olması bekleniyor.
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