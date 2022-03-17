Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem

17 Mart 2022 Perşembe, 14:08

Kariyeri boyunca Barcelona, Bayern Münih, Manchester City gibi kulüplerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını, New York City, Flamengo ve son olarak da Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın teknik direktörü olarak ilk kulübü Barcelona'nın karşısına çıkacak. 59 yaşındaki teknik adam karşılaşma öncesi İspanyol basınından AS'ın sorularını yanıtladı.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

-"New York gibi futbolun birinci spor olmadığı bir yerden Galatasaray'a gelince neler hissettiniz?"

"Tabii ki çok daha fazla sorumluluk hissediyorsunuz. Flamengo ve Galatasaray arasında çok benzerlik bulunuyor. Bulunduğunuz yerin ne kadar önemli olduğu size her gün hissettiriliyor."

-"New York ve İstanbul'da gördüğünüz ilgiyi karşılaştırabilir misiniz?"

"New York'da çok büyük bir ilgi görmedim açıkçası. Futbol ABD'de her gün gelişiyor ancak Avrupa ile kıyaslanacak seviyede değil henüz. ABD'deyken 2 kez televizyonda röportaj verdim ve ertesi gün sokakta beni tanıdılar. Orada sistem öyle işliyor, televizyondaysan tanınırsın.

Galatasaray ise bir futbol kulübünden çok daha fazlası. Sadece İstanbul'da değil bütün ülkede büyük bir etkisi olan bir kuruluş. İlk maçım Suriye sınırında bulunan Hatay deplasmanındaydı ve uçaktan iner inmez binlerce insanın bizi karşıladığını gördüm. 'Bunlar rakip takımın taraftarları mı?' diye sorduğumda 'Hayır, bizim taraftarımız' cevabını aldım. Söylenecek çok fazla şey var kulüple ilgili."

-"Fatih Terim gibi bir efsanenin yerine geçmek zor oluyor mu?"

"Fatih Terim, bu kulübün bir parçası. Çok büyük bir isim. Ben taraftarlardan, Fatih Terim'i unutmalarını isteyemem. Ancak biz buraya kötü durumda olan bir takıma katkı sağlamaya geldik. Fatih Terim'i tabii ki sevebilirsiniz ama bu kulübü desteklemenize engel olmamalı."

-"Kulübün ligde bulunduğu noktaya rağmen taraftarlar desteğine devam ediyor mu?"

"Taraftarların gösterdiği heves çok etkileyici. Bu insanlar, kazanmaya alışmış bir gelenekle bu takıma bağlılar ancak bu alışılmadık durumda da takımlarına destek olmayı biliyorlar. Bu kulübün geleneklerine göre, Barcelona eşleşmesi bizim hata lüksümüz olmayan bir olay."

-"Söylenilen 'Türk Cehennemi' gerçek mi?"

"Ben Ali Sami Yen'i tecrübe edemedim ancak yeni stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. 52 bin kişilik stadyumdan 100 bin kişi varmış gibi ses çıkıyor. Barcelona önünde taraftarımıza çok güveniyoruz."