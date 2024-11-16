Portekiz, Polonya'ya gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:39

Güncelleme: 16.11.2024 - 09:39

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Roberto Martinez'in ekibi Portekiz, evinde Michal Probierz'in yönetimindeki Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Estadio do Dragao'da oynanan maçta Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910. golüe ulaşmış oldu.

Polonya'nın tek golünü ise 88. dakikada Dominik Marczuk kaydetti.

SZYMANSKI MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, milli takımda sakatlık yaşadı.

Polonya Milli Takımı'nda Portekiz maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.

Szymanski'nin sakatlığının durumu, maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 13'e yükseltirken Polonya 4 puanda kaldı. Grubun son maçında Portekiz deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşırken, Polonya evinde İskoçya'ya konuk olacak.