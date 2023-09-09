Portekiz, Slovakya'yı yenerek grupta 5'te 5 yaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Slovakya'yı 1-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:38
Portekiz, Slovakya'yı yenerek grupta 5'te 5 yaptı
Abone Ol google-news

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda lider Portekiz, deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu.

Tehelné pole'de oynanan karşılaşmayı Portekiz 1-0 kazanarak 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Bruno Fernandes, Bernardo Silva'nın asistiyle galibiyet golünü atan isim oldu.

Bu sonuçla Portekiz 15 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü, Slovakya ise 10 puanda kaldı.

Portekiz bir sonraki maçını Lüksemburg'la evinde oynarken Slovakya ise Liechtenstein'ı ağırlayacak.


Player Alanı
Portekiz Slovakya EURO 2024 Elemeleri

İlgili Haberler

Euro 2024 Elemeleri'nin 5.haftası 9 maçla başladı

Euro 2024 Elemeleri'nin 5.haftası 9 maçla başladı
Milli takım gözünü EURO 2024'e dikti

Milli takım gözünü EURO 2024'e dikti
Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

En Çok Okunan Haberler