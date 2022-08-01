Portekiz basını Beşiktaş'ın Jovane Cabral teklifini duyurdu!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:21

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen Jovane Cabral konusunda sona yaklaştı. Portekiz basını, siyah-beyazlıların Cabral ile ilgili durumunu okuyucularına duyurdu.

"TÜRKLER YARI FİYATINA BİTİREBİLİR"

Haberde, Jovane Cabral'ın geleceğinin bu hafta netleşeceği vurgulanırken, "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon Euro ödemeyi yapmıyor. Ama transferde süreç gelişti. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.

CABRAL'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki kanat oyuncusu Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği biliniyor.