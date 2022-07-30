Portekizli futbolcu William Carvalho, Galatasaray'ın gönderisini beğendi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:51

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.

Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Bu mevkiye bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'nun peşindeydi. Portekizli futbolcu flaş bir hamleye imza attı.

Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi.