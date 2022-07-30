Portekizli futbolcu William Carvalho, Galatasaray'ın gönderisini beğendi
Süper Lig ekibi Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha bölgesine yıldız bir isim daha takviye etmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemindeki futbolculardan birisi de William Carvalho'ydu. Portekizli oyuncudan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.
Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Bu mevkiye bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'nun peşindeydi. Portekizli futbolcu flaş bir hamleye imza attı.
Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi.
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