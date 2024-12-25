Portekiz'de Bruma fırtınası!

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Braga forması giyen Bruma, son haftalarda gösterdiği performansla beğenileri topluyor.

Portekiz'de Bruma fırtınası!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:37

Türkiye'de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, önceki sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Braga'ya 6.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekiyor.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Bruma, Braga'nın ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. 

Bruma'nın 2'şer gollük katkı verdiği Estoril maçında Braga sahadan 2-2'lik beraberlikle, Santa Clara karşılaşmasında ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

25 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Bruma, 25 maçta Braga forması giyerken 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda.


Etiketler: #bruma #Braga #Portekiz

İlgili Haberler

Fenerbahçeli futbolcudan iddialara flaş yanıt!

Fenerbahçeli futbolcudan iddialara flaş yanıt!
Fenerbahçe Opet, BOTAŞ deplasmanında hata yapmadı

Fenerbahçe Opet, BOTAŞ deplasmanında hata yapmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yabancı hakem desteği!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yabancı hakem desteği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler