Portekiz'de Bruma fırtınası!
Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Braga forması giyen Bruma, son haftalarda gösterdiği performansla beğenileri topluyor.
Türkiye'de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, önceki sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e dönmüştü.
Fenerbahçe'nin Braga'ya 6.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekiyor.
SON 3 MAÇTA 4 GOL
Bruma, Braga'nın ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
Bruma'nın 2'şer gollük katkı verdiği Estoril maçında Braga sahadan 2-2'lik beraberlikle, Santa Clara karşılaşmasında ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.
25 MAÇTA 19 GOLE KATKI
Bruma, 25 maçta Braga forması giyerken 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda.
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