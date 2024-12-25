Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yabancı hakem desteği!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:16

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:16

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 26 Aralık Perşembe günü 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.

YABANCI HAKEM TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre, bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve Fenerbahçe ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi.

Galatasaray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.