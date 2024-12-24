Fenerbahçeli futbolcudan iddialara flaş yanıt!
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Bragantino'da kiralık olarak forma giyen Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından 'Türkiye'ye dönmek istemiyor' iddialarına yanıt verdi.
Bragantino ile olan kiralık sözleşmesi Aralık ayının sonunda sona erecek olan Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye dönecek.
Bu gelişmenin ardından ortaya atılan "Henrique Türkiye'de forma giymek istemiyor" iddiası Brezilyalı oyuncu tarafından yalanlandı.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Lincoln sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi çok seviyorum. 2022'de Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce beni karşılayan ve kucaklayan bu inanılmaz ülkeye ailemle birlikte tatile gittim. Türkiye'den hiçbir zaman kesin olarak ayrılmayacağım. Yakında görüşmek üzere. Tanrı her şeyi bilir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Red Bull Bragantino'ya kiralık gönderdiği Lincoln Henrique'nin eşi de benzer bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
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